26 января, 14:34

Общество
Терапевт Кондрахин: айс-флоатинг опасен для людей с болезнью Меньера

Терапевт рассказал, кому противопоказан айс-флоатинг

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Флоатинг в ледяной воде опасен для людей с болезнью Меньера – заболеванием внутреннего уха, связанным с нарушением работы вестибулярного аппарата. Необычное положение тела может спровоцировать сильное головокружение и дезориентацию, рассказал в беседе с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Айс-флоатинг – это практика плавания в ледяной воде для глубокого расслабления, при которой используется специальный гидрокостюм, обеспечивающий безопасность и плавучесть. Этот способ досуга зародился на Кольском полуострове в 2000-х годах, а в настоящее время доступен и в Москве.

По словам эксперта, практика недопустима также при заболеваниях центральной нервной системы, поскольку способна вызвать сбой передачи сигналов, потерю равновесия и риск утопления. Отдельную группу риска составляют люди с низким артериальным давлением, которое может упасть еще ниже во время занятия.

Категорически не рекомендуется флоатинг и при любых нестабильных психических состояниях, включая тревожные расстройства, предупредил Кондрахин.

"Для того, кто и в обычной жизни испытывает тревогу, погружение в ледяную воду и необходимость контролировать свое тело в непривычной среде становятся источником сильного стресса. Вместо расслабления это может привести к панике, неправильным действиям и опасной ситуации", – указал терапевт.

Если противопоказаний нет, важно правильно подготовиться, подчеркнул эксперт. Начинать следует максимально осторожно – не в открытом водоеме, а в безопасной среде, например в бассейне, и желательно под руководством инструктора.

Важно заранее проверить свою реакцию на спокойное лежание на воде. Оптимальное время составляет от 15 до 45 минут, но ключевым ориентиром должны быть собственные ощущения – при первых признаках дискомфорта или холода необходимо сразу выйти.

После сеанса важно быстро согреться: снять мокрую одежду в теплом помещении, переодеться и выпить что-то согревающее, например горячий бульон или травяной чай. От кофе, алкоголя и крепкого чая лучше отказаться, так как они создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, стимулируя выработку гормонов стресса, предупредил терапевт.

"При грамотном подходе флоатинг действительно может дать эффект глубокого расслабления за счет снятия нагрузки на опорно-двигательный аппарат, но его польза возможна только при полном отсутствии медицинских запретов и осознанном, спокойном отношении к практике", – заключил специалист.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что моржеванием противопоказано заниматься людям с тяжелой гипертонией, выраженным атеросклерозом и некомпенсированным сахарным диабетом. По ее словам, при наличии таких диагнозов сначала необходимо добиться их стабилизации под наблюдением врача.

Первая точка айс-флоатинга открылась в Москве

