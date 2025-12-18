Врач Ярцева: моржевание противопоказано при гипертонии и сахарном диабете

Фото: ТАСС/СПб ведомости/Соколов Дмитрий

Моржеванием противопоказано заниматься людям с тяжелой гипертонией, выраженным атеросклерозом и некомпенсированным сахарным диабетом. Об этом Москве 24 сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, в случае наличия указанных заболеваний сначала необходимо добиться их стабилизации под наблюдением врача. При этом легкая или умеренная гипертония, которая хорошо контролируется регулярной медикаментозной терапией, не является однозначным запретом для начала занятий моржеванием при соблюдении всех мер предосторожности.

"Заходить в ледяную воду следует медленно и спокойно, чтобы дать организму возможность постепенно адаптироваться. Это связано с экстремальной нагрузкой, которую холодная вода оказывает на тело", – посоветовала Ярцева.

Эксперт уточнила, что резкое погружение может вызвать состояние шока, что приведет к мышечному спазму. Он лишает человека не только возможности плыть, но и нормально дышать.

"Относительно противопоказаний общая рекомендация такова: не стоит начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался. Для желающих приступить к закаливанию правильным подходом будет плавное начало, желательно с летнего периода. Идеальным вариантом является посещение специального клуба, где можно получить инструкции", – сказала врач.

Специалист отметила, что начинать моржевание нужно с ежедневных окунаний в водоем, чтобы организм постепенно привык к естественному снижению температуры. Если поблизости нет подходящего водоема, то процесс адаптации можно начать дома под душем: плавно снижать температуру воды в конце процедур, переходя от теплой к более прохладной, но не к ледяной.

"Важно помнить, что любые закаливающие процедуры следует прекращать во время болезни (ОРВИ, бронхит, пневмония) и возобновлять только после полного выздоровления, возвращаясь к практике постепенно", – предупредила Ярцева.

Она добавила, что грамотный подход к закаливанию может укрепить организм, однако есть серьезные ограничения. Терапевт не рекомендовала начинать моржевание в пожилом возрасте без предварительной подготовки и при наличии проблем со здоровьем.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что холодный душ может быть опасен при сердечно-сосудистых заболеваниях. Он пояснил, что при резком перепаде температур в теле происходит выброс адреналина, чтобы согреться. Это грозит повышением давления, а в худшем случае может привести к инфаркту.