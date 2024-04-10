Врач Рябков назвал вредные способы закаливания

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Вредно сразу начинать закаливание с низких температур, необходимо постепенно подготовить организм. Можно начать с легкого обтирания прохладной водой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на терапевта Андрея Рябкова.

По словам врача, неподготовленный организм может негативно отреагировать на охлаждение. Сосуды кожи не успеют сократиться достаточно быстро, что приведет к их паралитическому расслаблению.

"В таком случае теплоотдача будет все больше, а человеку будет становиться все холоднее и холоднее", – отметил Рябков.

Врач подчеркнул, что нахождение в холодной воде без специальной подготовки может привести к инфаркту или инсульту, особенно при имеющихся нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.

Также перед закаливанием стоит узнать свои "популяционные" свойства и восприимчивость к низким температурам. Так, для южан раздражителем будет холод, а для северян – тепло. Важно помнить об индивидуальных особенностях: у отдельно взятого южанина может быть разная реакция на перегрев, уточнил Рябков.

Эксперт напомнил о системности процедур. Непостоянные закаливания с разной интенсивностью и температурой могут привести к неприятным последствиям для здоровья.

Рябков заявил, что перед началом процедур необходимо проконсультироваться с врачом. Гипертоникам, пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями почек запрещены закаливания.

"Также противопоказаниями является обострение любого хронического заболевания, острые психические расстройства, гипертонический криз, недостаточность кровообращения, тяжелая травма, гнойная рана, кровотечения", – прокомментировал специалист.

С детьми нужно осторожно подходить к закаливанию, обязательно начинать процедуру по их желанию, в пожилом возрасте лучше вовсе воздержаться от закаливания. Вероятность причинения вреда здоровью может быть больше пользы.

Ранее врач-педиатр Марина Мягкова рассказала, как правильно закаливать детей. По ее словам, начинать закаливание можно в любое время года. При этом важно начинать с комфортных условий, после чего смотреть по самочувствию.