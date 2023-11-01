Иммунолог заявил, что сквозняки и переохлаждения провоцируют простуду

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Сквозняки и переохлаждения действительно способствуют развитию простудных заболеваний, заявил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, из-за местного переохлаждения возникает спазм сосудов, в том числе сосудов слизистой оболочки носа и носоглотки. Как только появляется спазм, уменьшается кровообращение в этом месте, следовательно, туда меньше поступает полезных составляющих крови, например антител и клеток иммунной системы. Так вирусы и микробы попадают в организм, не встречая должного сопротивления, рассказал врач.

Также часто простужаются люди, имеющие хронический фарингит или тонзиллит, продолжил Болибок. В их носоглотке постоянно есть микробы, поэтому при переохлаждении с дальнейшим спазмом сосудов они бурно размножаются, а иммунная система за ними не успевает, подчеркнул доктор.

Аллерголог отметил, что укрепить иммунную систему поможет закаливание. Самый простой способ – в душе несколько раз облиться теплой и прохладной водой, а после растереться полотенцем. Так происходит выброс гормонов глюкокортикоидов, которые в таком небольшом количестве стимулируют иммунную систему и готовят организм к тому, чтобы отразить атаку чего-нибудь неприятного извне, добавил Болибок.

Однако эксперт предупредил, что всего должно быть в меру. Нельзя доводить себя до долгого температурного стресса. Когда мерзнут и дрожат руки и ноги, начинается сильный выброс гормонов, а это угнетает иммунитет.

Помимо душа, сказал врач, закаляться можно и в бане. Только в этом случае нужна регулярность и постепенность процедур. Привыкать к бане и сауне стоит постепенно, начиная с нижних полок и переходя на верхние.

В заключение он еще посоветовал увлажнять воздух в квартире. Влажность в помещении должна быть от 40 до 70%. Помочь в этом могут электронные увлажнители воздуха, резюмировал Болибок.

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