Иммунолог рассказала о главных ошибках при простуде

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Прием антибиотиков, обтирание водкой или уксусом, а также продолжение активной деятельности во время болезни считаются главными ошибками при простуде. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Первая и самая главная ошибка, которую допускают люди, – не обращают внимания на простуду и продолжают ходить на работу. Это опасно тем, что человек рискует как минимум затянуть свое выздоровление. К тому же могут добавиться бактериальные осложнения. Также есть риск заразить всех вокруг", – объясняет специалист.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог При высокой температуре не стоит проводить обтирания водкой или уксусом, чтобы снизить ее. Это токсичные продукты, которые наша кожа хорошо впитывает. Поэтому лучше обтираться водой.

Кроме того, во время болезни не следует принимать антибиотики, если простуда вызвана вирусами. "На вирусы антибиотики не действуют и не ускорят выздоровление. Лишний раз ими травить организм – это сажать свой иммунитет. Антибиотики нужны только при бактериальной инфекции", – подчеркнула Ярцева.

Ранее россиянам рассказали, от каких продуктов лучше отказаться во время простуды. В первую очередь речь идет о сладостях, поскольку они будут мешать работе желудочно-кишечного тракта. По той же причине из рациона стоит убрать жареную и жирную пищу. Также для воспаленной слизистой полости рта дополнительным раздражителем может стать острая еда. Кроме того, к нежелательной пище относятся молочные продукты, так как они могут поддержать в организме воспалительные процессы.

