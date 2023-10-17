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17 октября, 12:38

Общество

Иммунолог рассказала о главных ошибках при простуде

Фото: depositphotos/alexraths

Прием антибиотиков, обтирание водкой или уксусом, а также продолжение активной деятельности во время болезни считаются главными ошибками при простуде. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Первая и самая главная ошибка, которую допускают люди, – не обращают внимания на простуду и продолжают ходить на работу. Это опасно тем, что человек рискует как минимум затянуть свое выздоровление. К тому же могут добавиться бактериальные осложнения. Также есть риск заразить всех вокруг", – объясняет специалист.

При высокой температуре не стоит проводить обтирания водкой или уксусом, чтобы снизить ее. Это токсичные продукты, которые наша кожа хорошо впитывает. Поэтому лучше обтираться водой.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Кроме того, во время болезни не следует принимать антибиотики, если простуда вызвана вирусами. "На вирусы антибиотики не действуют и не ускорят выздоровление. Лишний раз ими травить организм – это сажать свой иммунитет. Антибиотики нужны только при бактериальной инфекции", – подчеркнула Ярцева.

Ранее россиянам рассказали, от каких продуктов лучше отказаться во время простуды. В первую очередь речь идет о сладостях, поскольку они будут мешать работе желудочно-кишечного тракта. По той же причине из рациона стоит убрать жареную и жирную пищу. Также для воспаленной слизистой полости рта дополнительным раздражителем может стать острая еда. Кроме того, к нежелательной пище относятся молочные продукты, так как они могут поддержать в организме воспалительные процессы.

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