Врач объяснила, реально ли застудить почки, сидя на холодном

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Врач Нина Зубова в беседе с "Газетой.ру" рассказала, реально ли застудить почки, сидя на холодном.

Она отметила, что словосочетание "застудить почки" указывает сразу на несколько заболеваний. Самые частые из них – цистит (воспаление мочевого пузыря), пиелонефрит (воспаление почек), гломерулонефрит (воспаление почечных клубочков). Лечение у них разное, но симптомы более-менее схожи – боль внизу живота, в пояснице, частые позывы к мочеиспусканию, болезненное мочеиспускание, отеки лица и ног, изменение цвета и запаха мочи, повышение температуры, объяснила врач.

По словам Зубовой, заболеть, сидя на холодной лавочке или промокнув под дождем, нельзя. Заболевания почек и мочеполовой системы развиваются у людей, у которых уже есть очаг инфекции в организме. Из-за переохлаждения иммунитет ослабевает, вирусы и бактерии быстрее распространяются по телу, в том числе добираясь до мочеполовой системы, сказала врач.

Застудить почки можно разными способами – во время длительной прогулки на морозе, купания в прохладной воде, а также во время переохлаждения ног или области поясницы, отметила специалист.

Она также объяснила, что некоторым в детстве рассказывали, что короткие куртки носить в холодное время нельзя, иначе застудятся почки. Это миф, весь сама по себе одежда не по погоде не может привести к болезни, но запросто способна создать все условия для ее возникновения, резюмировала Зубова.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко дала советы, как не простудиться и не переохладиться на улице.

По ее словам, если человек замерз или промок, его нужно переодеть во что-то теплое и сухое. Также нужно согреть ноги и ладони и выпить горячий напиток, но не алкоголь.

"Доктор 24": почки