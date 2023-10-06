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06 октября, 11:22

Общество

Врач рассказала, какие продукты могут навредить организму при простуде

Фото: 123RF/nevodka

Во время простуды не рекомендуется есть жирные, жареные, острые, сладкие и молочные продукты. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, некоторые продукты могут повысить нагрузку на организм и затруднить выздоровление при инфекционных заболеваниях.

При простуде человек, как правило, принимает различные биологически активные добавки, кому-то назначают лекарственные средства. Все это должен усваивать желудочно-кишечный тракт. Накормить ЖКТ сладкими продуктами – это дополнительно создать проблему для его переваривающей и усваивающей способности. При употреблении тортов и конфет в кишечнике будет брожение.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Также во время болезни не рекомендуется есть жирное и жареное. "У человека, который борется с инфекцией, достаточно ограничены возможности по перевариванию и усвоению таких продуктов. К тому же они могут поддержать любые процессы воспаления в организме", – предупредила терапевт.

Кроме того, не стоит употреблять острые продукты. "Все острое может стать дополнительным раздражителем для воспаленной слизистой полости рта", – пояснила Королева.

На время болезни из рациона убираются все молочные продукты. Даже если человек их хорошо переносит. Эта категория продуктов может также поддержать любые воспалительные процессы в организме.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог

Ранее россиянам порекомендовали не использовать витамин C для профилактики простуды. Отмечается, что этот метод является неэффективным. Пить подобные препараты имеет смысл, если в организме наблюдается недостаток витамин C. Причем начинать курс можно только после консультации с врачом. Кроме того, витамин C способен внести незначительный вклад в скорость выздоровления, если человек уже болеет простудой.

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