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19 сентября, 13:01

Общество

Врач рассказал, сколько в норме может длиться простуда

Фото: depositphotos/ia__64

В норме простуда должна длиться не более недели. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"В целом обычно простуда длится в районе 5–7 дней. Если спустя указанное время человек не выздоравливает, это повод обратиться к врачу. Особенно если температура только нарастает, в то время как обычно к пятому дню болезни она уходит", – отметил специалист.

Вместе с тем нормы, которая бы определяла, сколько раз допустимо болеть за сезон, не существует, уточнил терапевт.

Простуду вызывают десятки вирусов. Поэтому за сезон человек может болеть несколько раз. Если он заразился аденовирусом, то потом у него сохранится к нему иммунитет на какое-то время. Но это не значит, что человек не сможет заболеть другим респираторным вирусом, если в его организм попадет новый возбудитель.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Ранее были названы продукты, употребление которых поможет быстрее справиться с простудой. Отмечается, что в период, когда человек болеет, ему требуются противовоспалительные вещества и хороший источник белка. Именно поэтому в рацион рекомендуется включать яйца, мед, ягодные компоты и морсы.

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