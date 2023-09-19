Врач рассказал, сколько в норме может длиться простуда

Фото: depositphotos/ia__64

В норме простуда должна длиться не более недели. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"В целом обычно простуда длится в районе 5–7 дней. Если спустя указанное время человек не выздоравливает, это повод обратиться к врачу. Особенно если температура только нарастает, в то время как обычно к пятому дню болезни она уходит", – отметил специалист.

Вместе с тем нормы, которая бы определяла, сколько раз допустимо болеть за сезон, не существует, уточнил терапевт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Простуду вызывают десятки вирусов. Поэтому за сезон человек может болеть несколько раз. Если он заразился аденовирусом, то потом у него сохранится к нему иммунитет на какое-то время. Но это не значит, что человек не сможет заболеть другим респираторным вирусом, если в его организм попадет новый возбудитель.

Ранее были названы продукты, употребление которых поможет быстрее справиться с простудой. Отмечается, что в период, когда человек болеет, ему требуются противовоспалительные вещества и хороший источник белка. Именно поэтому в рацион рекомендуется включать яйца, мед, ягодные компоты и морсы.

