19 сентября, 13:01Общество
Врач рассказал, сколько в норме может длиться простуда
Фото: depositphotos/ia__64
В норме простуда должна длиться не более недели. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"В целом обычно простуда длится в районе 5–7 дней. Если спустя указанное время человек не выздоравливает, это повод обратиться к врачу. Особенно если температура только нарастает, в то время как обычно к пятому дню болезни она уходит", – отметил специалист.
Вместе с тем нормы, которая бы определяла, сколько раз допустимо болеть за сезон, не существует, уточнил терапевт.
Ранее были названы продукты, употребление которых поможет быстрее справиться с простудой. Отмечается, что в период, когда человек болеет, ему требуются противовоспалительные вещества и хороший источник белка. Именно поэтому в рацион рекомендуется включать яйца, мед, ягодные компоты и морсы.
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