Врач перечислил топ продуктов, которые помогут быстрее побороть простуду

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Мед, компоты и морсы из различных ягод, а также яйца помогут ускорить выздоровление при простуде. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Человек, который болеет, нуждается в энергии, хорошем белке и разных противовоспалительных веществах, которые мы называем флавоноидами", – пояснил эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Выздоровление способен ускорить такой продукт, как мед. Его можно добавлять в чай в небольших количествах. Очень хороши ягодные компоты, морсы. Также будут полезны яйца, которые дают белок и энергию.

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