14 сентября, 13:09Общество
Врач перечислил топ продуктов, которые помогут быстрее побороть простуду
Фото: depositphotos/yelenayemchuk
Мед, компоты и морсы из различных ягод, а также яйца помогут ускорить выздоровление при простуде. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Человек, который болеет, нуждается в энергии, хорошем белке и разных противовоспалительных веществах, которые мы называем флавоноидами", – пояснил эксперт.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Оксана Шабалина предупредила, что употребление иммуномодуляторов без назначения от специалиста может нести риски для здоровья. В частности, самолечение способно привести к развитию аутоиммунных заболеваний, среди которых ревматоидный артрит, рассеянный склероз, неспецифический язвенный колит и прочие недуги.
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