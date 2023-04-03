Врач назвала опасные последствия бесконтрольного приема иммуномодуляторов

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Прием иммуномодуляторов без назначения врача может привести к развитию опасных для жизни и здоровья заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-иммунолог, аллерголог Оксана Шабалина.

По ее словам, если самостоятельно тренировать иммунитет с помощью препаратов, можно спровоцировать иммуноагрессию. В этом состоянии организм начинает атаковать собственные клетки, пояснила врач.





Оксана Шабалина врач-иммунолог, аллерголог Это чревато развитием серьезных аутоиммунных заболеваний. Например, ревматоидного артрита, рассеянного склероза, неспецифического язвенного колита и многих других.

"Принимать такие препараты можно, только если после обследования их назначил врач-иммунолог. Например, их иногда прописывают ребенку, который болеет чаще четырех раз в год", – пояснила врач.

Она отметила, что, по последним научным исследованиям, у детей дошкольного возраста может запаздывать выработка интерферонов. Это молекулы, которые борются с вирусом. Но происходит это далеко не у каждого ребенка, поэтому принимать решение об искусственной стимуляции иммунитета должен грамотный врач, предупредила Шабалина.

Для пожилых лучшей защитой организма является вакцинация. Поэтому им важно своевременно делать все необходимые прививки, отметила врач.





Оксана Шабалина врач-иммунолог, аллерголог Всем возрастным группам вместо применения иммуномодулирующих препаратов можно посоветовать тщательнее следить за своим питанием. Рацион должен быть полноценным, содержащим достаточное количество материалов для строительства защитных клеток.

Кроме этого, в сезон вирусных заболеваний хорошо обрабатывать нос спреями. Они снижают концентрацию вирусов при вдыхании и защищают иммунитет от лишней нагрузки, заключила Шабалина.

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