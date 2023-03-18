Терапевт развеял главные мифы о приеме антибиотиков

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Антибиотики не стоит принимать для профилактики гриппа и ОРВИ, также вместе с этими лекарствами необязательно пить пробиотики. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, заместитель главного врача по медицинской части ЦКБ управления делами президента РФ Алексей Романов.

По словам эксперта, прием антибиотиков для профилактики и защиты от гриппа, ОРВИ и COVID-19 может нанести только вред. Это связано с тем, что такие препараты не действуют на вирусы.





Алексей Романов врач-терапевт, заместитель главного врача по медицинской части ЦКБ управления делами президента РФ Антибиотики препятствуют жизненному циклу, размножению и существованию бактерий. Принимать такие лекарства при вирусных инфекциях совершенно нецелесообразно. Это может вызвать снижение иммунитета за счет того, что будет нарушаться флора кишечника, которая во многом определяет силу нашей иммунной системы.

Антибиотики не направлены на уничтожение какой-то одной бактерии, продолжил врач. "Большинство из лекарств после всасывания в кровь разносятся по всему организму. Они действуют как на нужные и полезные нам бактерии, так и на те, которые вызывают тяжелые заболевания", – подчеркнул Романов.

Еще одна причина с осторожностью принимать такие препараты – множество побочных эффектов. "Наиболее известный из них – токсический. Часть антибиотиков способны вызывать снижение слуха. При длительных курсах и высоких дозах оно является необратимым. Соответственно, назначение медикаментов должен проводить только врач", – рассказал Романов.

Мнение, что при лечении антибиотиками нельзя употреблять молоко, специалист назвал заблуждением. Главное – не запивать им лекарства, для этих целей желательно использовать воду.

"Она наиболее нейтральна: не оказывает химического действия на препарат, не замедляет его всасывание и не перегружает желудочно-кишечный тракт", – рассказал терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Также нет прямой зависимости между приемом антибиотиков и алкоголем. Однако употреблять такие напитки при лечении не стоит, подчеркнул Романов. По его словам, не доказана и эффективность пробиотиков при лечении антибиотиками. Поэтому нельзя сказать, что их нужно принимать вместе.





Алексей Романов врач-терапевт, заместитель главного врача по медицинской части ЦКБ управления делами президента РФ Но, к сожалению, жители больших городов изначально имеют проблемы с микрофлорой кишечника. Поэтому прием пробиотиков, эубиотиков в принципе не противопоказан. Это в какой-то мере защищает от возможного развития дисбиоза или дисбактериоза в результате приема антибиотиков. Но абсолютно доказанного эффекта нет.

Если пациенту прописали курс препаратов на 7–10 дней, а он видит эффект уже через 3–5, то бросить прием лекарств можно только после консультации врача, заключил Романов.

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