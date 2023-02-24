09:00Общество
Врач рассказала о последствиях употребления просроченных препаратов
Фото: depositphotos/Farion_O
Просроченные лекарства становятся бесполезными. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, препараты с истекшим сроком годности не представляют угрозы для жизни человека.
"Такого, чтобы лекарство превратилось во что-то сильно ядовитое, точно нет", – отметила Чернышова.
Ранее были названы препараты, которые стоит принимать с осторожностью пожилой категории граждан. В частности, речь идет про любые снотворные, антигистаминные и успокаивающие лекарства. Эффект таких медикаментов может оказаться настолько сильным, что у человека в возрасте нарушится координация движений. Это в свою очередь способно привести к падениям и переломам.
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