Врач рассказала о последствиях употребления просроченных препаратов

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Просроченные лекарства становятся бесполезными. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, препараты с истекшим сроком годности не представляют угрозы для жизни человека.

"Такого, чтобы лекарство превратилось во что-то сильно ядовитое, точно нет", – отметила Чернышова.





Татьяна Романенко врач-терапевт Беда только в том, что эффективность лекарства со временем теряется. Человек, допустим, выпил антибиотик или средство для снижения давления в надежде, что сделал все, что нужно, а на самом деле не получил достаточного лечения. Такая опасность есть.

Ранее были названы препараты, которые стоит принимать с осторожностью пожилой категории граждан. В частности, речь идет про любые снотворные, антигистаминные и успокаивающие лекарства. Эффект таких медикаментов может оказаться настолько сильным, что у человека в возрасте нарушится координация движений. Это в свою очередь способно привести к падениям и переломам.



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