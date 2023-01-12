15:56Общество
Врач назвала главную ошибку при снижении высокого давления
Фото: depositphotos/DmitryPoch
Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала не злоупотреблять гипотензивными препаратами при высоком давлении.
"Основная ошибка при высоком давлении – это когда люди начинают слишком часто принимать лекарства для снижения давления", – подчеркнула специалист.
По словам Чернышовой, бесконтрольный прием таких препаратов может слишком сильно снизить давление и вызвать инсульт.
Эксперт посоветовала соблюдать рекомендованную врачом дозировку и интервал приема лекарств, чтобы давление снизилось без негативных последствий.
Ранее россиян предостерегли от главной ошибки при измерении давления. В частности, эту процедуру не стоит проводить, когда человек находится в возбужденном эмоциональном состоянии, например после разговора. Также не следует измерять давление сразу после физической нагрузки, поскольку интенсивная тренировка в любом случае приведет к его подъему, и это не является патологией.
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