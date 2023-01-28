Врач назвала главную ошибку при лечении кашля

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Самостоятельное лечение кашля без консультации со специалистом является главной ошибкой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Основная ошибка – это не понять причины беспокоящего вас кашля. Это самостоятельное лечение без постановки диагноза", – объясняет она.

По словам специалиста, кашель может возникать по разным причинам. Например, быть побочным эффектом при приеме гипотензивных препаратов. Также кашель появляется при сердечной недостаточности, аллергии, вирусах в организме или при воспалении легких, перечисляет Чернышова.

"Лечение нужно совершенно разное, в зависимости от причины. Необходимо поставить диагноз. Иначе бессмысленно пить какие-то средства, например выводящие мокроту, когда причина не в этом. При коклюше такие лекарства никакого эффекта не принесут и человек быстрее не выздоровеет", – подчеркнула врач.

Более того, если вовремя не выяснить, с чем именно связан кашель, можно упустить время и навредить себе, предупредила она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Например, если вовремя не начать принимать антибиотики, когда это требуется, можно получить осложнение.

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