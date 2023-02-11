Врач предупредила об опасных последствиях бесконтрольного приема аспирина

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Бесконтрольный прием аспирина может привести к кровотечению в желудочно-кишечном тракте и эрозивно-язвенным поражениям. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Обычно аспирин применяется как жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство. Также благодаря своим свойствам он препятствует тромбообразованию. Однако злоупотребление препаратами на основе этого действующего вещества может привести к неблагоприятным последствиям, предупредила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Могут быть побочные действия со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности кровоточивость, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта.

Эксперт также посоветовала в вопросе приема лекарств обязательно следовать назначениям лечащего врача.

"Что касается применения аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, здесь нужно всегда основываться только на назначениях врача. Для этого должны быть веские причины. Просто так самому себе аспирин назначать нельзя", – подчеркнула Романенко.

Ранее россиян предостерегли от самолечения, в частности от перехода с одних на другие препараты без рекомендации врача. Отмечается, что лекарства подбирают для каждого человека в индивидуальном порядке, основываясь на результатах осмотров, анализов и сканирований. Назначения могут разниться даже у людей одного пола и возраста.



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