Врач предупредил о смертельных рисках бесконтрольного приема антибиотиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к токсическому поражению печени, кандидозу (грибковая инфекция) и другим опасным последствиям. Об этом Москве 24 рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Ранее специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ) провели исследование об отношении россиян к антибиотикам, в котором приняли участие 2 725 респондентов. Выяснилось, что за последние 12 месяцев такие препараты пили 54,6% опрошенных. Причем из них порядка половины (49,1%) граждан лечились самостоятельно. Отмечается, что в 72,5% случаев прием антибиотиков не был рациональным.

По словам кандидата медицинских наук Вялова, помимо устойчивости к антибактериальным препаратам, их бесконтрольный прием может привести и к другим неприятным последствиям.

"Если мы переборщили с антибиотиками, тогда всю микрофлору мы уничтожить, конечно, не сможем, это физически невозможно, но за счет того, что мы убьем большую часть полезных микробов в кишечнике, там начнут активно размножаться бактерии клостридии. Вот они опасны", – предупредил эксперт.

Сперва клостридии вызывают антибиотикоассоциированную диарею. Когда их становится больше, возникает клостридиальный колит, который очень сложно вылечить, подчеркнул Вялова. В этом случае используются специальные сильнодействующие лекарства.





Сергей Вялов кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Иногда человек даже попадает в реанимацию с этим диагнозом, большое количество людей умирают от клостридиального колита просто из-за того, что опрометчиво относятся к антибиотикам и недооценивают возможные риски.

"Есть еще один вариант развития событий, когда мы убили микробы, а клостридии не появились, – повезло человеку, но наверняка оказались грибы. Когда нет нашей микрофлоры, они начинают усиленно расти, тогда возникают разнообразные кандидозы. Это может быть кандидоз кишечника, желудка, пищевода, кандидоз полости рта, даже бывает кандидоз глаз из-за того, что мы неправильно используем антибиотики", – говорит гастроэнтеролог.

Также бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию токсического гепатита. Он бывает двух видов. Один из них – плавно развивающийся хронический гепатит, который повреждает печень, провоцирует фиброз, и орган начинает заменяться рубцами. В долгосрочной перспективе это приводит к циррозу, объясняет эксперт.





Сергей Вялов кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Иногда возникает острый токсический гепатит. Это обязательная реанимация, и оттуда не всегда удается вытащить человека из-за сильного токсического воздействия на мозг и на сердце.

Ранее россиянам напомнили, что антибактериальные препараты бесполезны при лечении гриппа и ОРВИ. Дело в том, что это вирусные инфекции. Для борьбы с ними врачи применяют противовирусные лекарства. Кроме того, используют средства для симптоматической терапии. Антибиотики же назначают для лечения бактериальных инфекций.



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