Фармацевт заявила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа

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Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но бесполезны против вирусов гриппа, рассказала руководитель сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма" Вита Вебер.

"Грипп, ОРВИ – это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним. Для лечения гриппа используют другие методы: противовирусные препараты, препараты для симптоматической терапии и для поддержания иммунитета", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Вебер пояснила, что врачи могут назначать антибиотики при лечении гриппа, например, если у пациента существует риск развития осложнений, в том числе пневмония. Но на само течение вируса гриппа такие препараты не оказывают существенного влияния, добавила она.

Эксперт предупредила, что неправильное использование антибиотиков может вызвать побочные эффекты, в том числе повреждение желудка или кишечника. Использовать эти препараты следует только по назначению врача.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что бесконтрольный прием порошков от простуды может нанести серьезный вред печени. По ее словам, в составе таких препаратов содержится парацетамол, употребление которого бьет по жизненно важным органам.



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