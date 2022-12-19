В Минздраве РФ предупредили об опасности приема антибиотиков при ОРВИ и гриппе

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Прием антибиотиков во время ОРВИ и гриппа может не только не вылечить, но и нанести вред организму. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Важно помнить, что ОРВИ, включая грипп, аденовирусную инфекцию и некоторые другие, вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют. Прием антибиотиков не только не поможет вылечить ОРВИ, но может нанести вред здоровью", – цитирует Чуланова ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что препараты способны разрушить не только болезнетворные бактерии, но и те, которые нужны для регулировки иммунитета, и в целом необходимые для организма. Эксперт подчеркнул, что назначать антибиотики можно лишь при наличии у пациента признаков бактериальной инфекции.

Между тем ученый Виталий Зверев рассказал, что показатель распространения гриппа и ОРВИ в РФ начнет падать после новогодних каникул. При этом он призвал россиян не собираться в большие группы.

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