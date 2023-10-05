Врач рассказал про самый бесполезный метод профилактики простуды

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Прием витамина C при отсутствии его дефицита в организме никак не поможет в профилактике простуды. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Пить витамин C для профилактики простуды, если нет дефицита, – бесполезная история. Если его недостатка в организме нет, человек может хоть обсыпать себя этим витамином, он не поможет.

По словам врача, витамин C стоит пить, только если в организме его не хватает либо когда человек уже простудился.

"Если витамина C у человека мало, он будет чаще болеть, чем тот, у кого данный показатель в норме. Поэтому при дефиците его стоит пропить после консультации с врачом для укрепления иммунитета. Также витамин C может теоретически помочь, если человек уже заболел и в этот момент начнет его принимать. Может быть, он будет болеть на день меньше", – заключил терапевт.

Ранее были названы продукты, помогающие справиться с простудой в короткий срок. К ним в том числе относится мед, который можно добавлять в чай. Кроме того, для этих целей подойдут ягодные компоты. Вместе с тем болеющему человеку для восстановления нужен хороший источник белка. Его можно получить из яиц.

