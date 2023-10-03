Врач объяснил, в каком случае нужно носить маску

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В России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, поэтому в некоторых медучреждениях ввели масочный режим. Однако надевать маску необходимо и в других общественных местах, если у вас имеются признаки простуды, сообщил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если вы чихаете, кашляете или у вас поднялась температура, стоит носить медицинскую маску в общественных местах, поскольку вирусы чаще всего передаются воздушно-капельным путем", – отметил Хухрев.

При этом, по словам врача, если же человек чувствует себя здоровым, надевать маску не нужно. Специалист отметил, что индивидуальные средства защиты необходимы для того, чтобы заболевшие не заражали других, а не для собственной защиты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что оснований для введения в России масочного режима и других антиковидных ограничений в настоящее время нет. Руководитель ведомства заметила, что в отдельных регионах эпидситуация требует реагирования, поэтому там местные власти вводят масочный режим среди отдельных профессиональных групп, например врачей и работников соцучреждений.

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