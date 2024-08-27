Жители многоквартирного дома в Ховрине добились капремонта кровли

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Жители дома 44, корпуса 2, на улице Лавочкина обратились за поддержкой к члену общественного совета САО Москвы Милене Авимской и муниципальному депутату Елене Свиридовой для проведения капремонта кровли.

В здании 1968 года постройки постоянно протекала крыша. Точечный ремонт покрытия проводился неоднократно, однако не решал проблему из-за серьезного износа. При этом капитальный его ремонт был запланирован только на 2033–2035 годы.

"Вместе с жильцами и представителями ГБУ "Жилищник района Ховрино" мы неоднократно обследовали кровлю, а также квартиры, которые, к сожалению, страдают от регулярных протечек. Инициировали и провели общее собрание собственников дома, подготовили пакет документов и направили его в Фонд капитального ремонта города Москвы. И вот долгожданный ответ получен: капремонт в доме № 44, корпусе 2, на улице Лавочкина проведут уже в следующем году", – рассказала Елена Свиридова.

Одновременно с этим эксплуатирующая организация по запросу Милены Юрьевны Авимской провела очередной ремонт кровли.

"Мы надеемся, это позволит жителям верхних этажей комфортно пережить осень и зиму", – сказала Свиридова.

Также она отметила, что перенос сроков капитального ремонта на более ранний период – сложная процедура, прохождение которой потребовало слаженной работы ховринцев, общественников и представителей власти. Жители дома довольны ее результатом.

Между тем в столице с помощью новейших технологий отремонтировали 989 домов, которые были построены больше 100 лет назад. Одним из таких объектов стал дом 7/6 на улице Волхонке, который возвели в 1917 году. Раньше это был доходный дом купца Кузьмы Лобачева. В 1972 году на первом этаже разместили пешеходную галерею. В 2022 году дом капитально отремонтировали, сохранив его архитектурные особенности.

