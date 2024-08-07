Почти тысячу домов старше 100 лет отремонтировали в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице с помощью новейших технологий отремонтировали 989 домов, которые были построены больше 100 лет назад. О проделанной работе рассказали в комплексе горхозяйства и Фонде капремонта.

"Специалисты вернули первозданный облик фасадам домов и отремонтировали их инженерные системы", – отмечается в сообщении.

Одним из таких объектов стал дом 7/6 на улице Волхонке, который возвели в 1917 году. Раньше это был доходный дом купца Кузьмы Лобачева. В 1972 году на первом этаже разместили пешеходную галерею. В 2022 году дом капитально отремонтировали, сохранив его архитектурные особенности.

Здание отражает стиль московского модерна. Угол выделен эркером, который декорирован фризом из чертополоха. Медальоны с виноградными лозами украшают пространство между окнами. Цветная керамическая плитка над аркой тоже стала изюминкой оформления дома.

Некоторые архитектурные и декоративные элементы пришлось восстанавливать. Фасад почистили и покрасили в светло-каштановый цвет, образовавшиеся трещины заделали.

Еще один дом находится по адресу Пречистенская набережная, 45/1, строение 3. Он тоже был построен в 1917 году. Проектом было предусмотрено выделение по фасаду двух боковых ризалит с витражными окнами. Криволинейные сандрики, в свою очередь, украсили второй этаж.

Здание отремонтировали в прошлом году. В рамках работ привели в порядок архитектурный декор, обновили инженерные системы, восстановили фасад и крышу, стены снаружи покрасили в розовый. Специалисты применили технологию инъектирования: в отверстия вводили специальный состав для восстановления несущих стен.

Также в 2023 году работы прошли в доме 4, строении 1, в Большом Кисловском переулке. Здание с неоклассической архитектурой построили в 1913 году. Тут жила солистка Большого театра Антонина Нежданова. К ней в гости не раз приходили известные исполнители, в том числе Федор Шаляпин.

Это симметричное строение с полукруглыми эркерами. Капремонт проводился с помощью российских материалов и новейших технологий. Рабочие укрепили кирпичную кладку, обновили цоколь и водосток, отремонтировали лепнину и венчающий карниз. Стены приобрели кремово-белый оттенок, а межоконные простенки покрасили в желтый.

Ранее специалисты приступили к капитальному ремонту жилого дома 1924 года постройки на улице Ленинская Слобода. Рабочие отремонтируют фасад и крышу, заменят внутренние инженерные системы. Им уже удалось расчистить стены дома от грязи, восстановить штукатурку и нанести антигрибковый состав для защиты от влаги. Далее они восстановят архитектурные элементы.

