Сергей Собянин: для любителей сноубордов и горных лыж работают четыре спорткомплекса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Для любителей сноубордов и горных лыж работают четыре спорткомплекса, рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.



Так, для москвичей, предпочитающих активный зимний отдых, открыты комплексы "Ново-Переделкино", "Севастопольский проспект", "Куркино" и "Северное Бутово".



"Ежегодно здесь тренируются и катаются больше 800 тысяч москвичей – как любители, так и профессионалы", – отметил мэр Москвы.



В комплексах есть трассы разной степени сложности, перепад высот на которых составляет от 14 до 48 метров. Также здесь можно взять в аренду оборудование и воспользоваться канатными дорогами.

В межсезонье доступны тренажер-симулятор для тренировки навыков катания, памп-трек и площадки для воркаута.



Тренировки способствуют развитию в десяти различных спортивных дисциплинах, среди которых сноубординг, фристайл, лыжное двоеборье, горные лыжи, прыжки с трамплина, ски-альпинизм и адаптивный спорт, обратил внимание мэр.



Кроме того, в столичных парках постепенно появляются лыжные трассы. Всего будет оборудовано 86 маршрутов для катания. Уже сейчас можно насладиться лыжным спортом в лесопарке "Кусково", в парке "Ангарские пруды" и в усадьбе "Алтуфьево", подытожил Собянин.

Тем временем ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. С 2 по 8 января на катке выставочного комплекса состоятся ледовые представления "Сказки Евгения Плющенко". В программе – выступления лучших фигуристов России. 6 января пройдет ночное катание, на котором первые 300 посетителей сеанса получат коньки с подсветкой.