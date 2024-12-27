ВДНХ приглашает на новогоднюю программу в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу в рамках проекта "Зима в Москве". Их ждут десятки мероприятий, экскурсий, концертов и других событий, сообщает Агентство "Москва".

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в Музее славянской письменности "Слово" пройдут рождественские экскурсии, а в музее "Атом" – спектакли. Кроме того, с 27 декабря по 8 января состоится ярмарка, организованная рядом с музеем "Слово".

"Здесь можно будет найти подарки и украшения для дома: елочные игрушки, свечи ручной работы, изделия из фарфора, стекла и керамики. Также гости попробуют блины, пряники и другие угощения, сделают открытки и сувениры на мастер-классах", – говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Также с 2 по 8 января на катке выставочного комплекса состоятся ледовые представления "Сказки Евгения Плющенко". В программе – выступления лучших фигуристов России. 6 января пройдет ночное катание, на котором первые 300 посетителей сеанса получат коньки с подсветкой.

В свою очередь, "Городская ферма" на ВДНХ подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Дети смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.

Кроме того, насыщенная программа для детей, включая утренники и спектакли, ожидает жителей и гостей Москвы на фестивале "Путешествие в Рождество". В столичном районе Вешняки 1 января в 16:00 москвичей ждет спектакль про почтальона Печкина, а с 2 по 7 января ожидаются "Снеговик-почтовик", "Когда зажигаются елки" и "Дед Мороз и Серый Волк". Их можно будет увидеть в 12:00 на 26 площадках – в районах Куркино, Кузьминки и Люблино.