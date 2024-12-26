Кремлевская елка стартовала в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Главная новогодняя елка страны стартовала в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря, сообщает пресс-служба Московской Федерации профсоюзов.

В этом году на сцене Большого зала можно увидеть представление "Новогоднее путешествие в Заполярье". За новогодние праздники 36 сеансов посетят более 200 тысяч человек.

Заместитель председателя Федерации Наталья Свиридова рассказала, что в Год семьи кремлевская елка посвящена теме семейных традиций.

"В этом году мы подготовили современную сказку, которая расскажет о том, что объединяет поколения и как поддержка семьи помогает в исполнении заветных желаний", – подчеркнула она.

По ее словам, работа над шоу велась в течение всего года. В постановке задействованы более 250 артистов сцены и анимационной программы, подготовлено 240 костюмов. Перед началом сказки для гостей проходит интерактивная программа с цирковым шоу, танцевальными мастер-классами, играми с ростовыми куклами и персонажами детских сказок.

Спектакль каждый день будет начинаться в 10:30, 14:00 и 18:00, кроме 1 января. Цикл представлений завершит патриаршая елка для воспитанников воскресных школ. Она состоится 8 января с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

С 27 декабря по 8 января за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка. Она работает с 11:00 до 21:00 каждый день, а с 13:00 до 15:00 с 2 по 8 января граждан научат самостоятельно создавать праздничные сувениры.

