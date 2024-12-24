Life.ru: 28% детей в России верят в Деда Мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

СЕО-платформа онлайн-опросов выяснила, что в Деда Мороза верят 28% российских детей, сообщает Life.ru.

27% детей не верят в новогоднего волшебника, поскольку подарки им вручают сами родители. Еще 45% детей не особо верят в Деда Мороза, но неизменно его ждут как новогоднюю традицию.

Также выяснилось, что 90% россиян заказывают для своих детей аниматоров в костюме Деда Мороза перед Новым годом, а у 12% респондентов роль сказочного волшебника выполняют родственники или друзья семьи.

По мнению 40% родителей, услуги аниматора должны стоить не более 3 тысяч рублей, 25% не против заплатить до 7 тысяч рублей и только 8% могут заплатить от 20 тысяч рублей.

Накануне Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом пассажиров Кольцевой линии метро. Как рассказали в Дептрансе, распорядок дня у Деда Мороза был выстроен следующим образом: он оплатил проезд по биометрии на станции "Комсомольская", проехал круг по часовой стрелке на Кольцевой линии, подарил новогоднее настроение юным и взрослым пассажирам метро, а под конец раздал свыше 700 елочных игрушек, магнитов, значков, браслетов и конфет.



Для Деда Мороза к этому дню был подобран классический наряд, на котором видны яркие узоры и характерные для зимнего сезона мотивы. В таком виде волшебника можно будет встретить и в резиденции неподалеку от станции метро "Кузьминки".

