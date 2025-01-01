Традиционная программа в рамках "Зимы в Москве" пройдет в парках 4 и 5 января

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Традиционная программа в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет в столичных парках 4 и 5 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В Измайловском парке гостей приглашают на занятия по йоге и цигуну. Участников ждут дыхательная гимнастика, упражнения и медитативные практики.

4 января горожане смогут принять участие в квесте "По следам йети" в Лианозовском парке и в парке "Ангарские пруды". В этот день в "Сокольниках" подготовят программу "Зимние забавы" с командными играми. Участникам необходимо будет разделиться на две команды, каждая из которых получит конструктор, чтобы построить крепости.

5 января здесь же пройдет показ спектакля иммерсивного театра, а в 15:00 все желающие насладятся выступлением оркестра Дедов Морозов.

4 и 5 января состоится анимационная программа "Шоу снеговиков" на площади Семьи в парке 50-летия Октября и на малой сцене у главного входа в парк "Фили". В воскресенье, 5 января, в парке 50-летия Октября подготовят арктическое шоу с танцами коренных народов Крайнего Севера.

В парке "Северное Тушино" гостей пригласят на интерактивную программу "Зимние забавы" с фолк-группой Grusha. Участников ждут песни, игры, танцы и хороводы. В тот же день всех желающих ждут на просмотр фильма из цикла "Кино в стиле ретро".

В Гончаровском парке и в парке "Дубки" организуют показательные выступления, ледяные игры, конкурсы и эстафеты. 4 января в ландшафтном парке "Митино" пройдет программа "Территория волшебства".

Между тем на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать 28 павильонов "Миллион призов". В них участники городской программы лояльности могут получить сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции и пряники с логотипом. Москвичи могут обменять городские баллы на плед, тканевую дорожку для сервировки стола, подставку для торта и прочие подарки.

