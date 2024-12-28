Павильоны "Миллион призов" работают на площадках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать 28 павильонов "Миллион призов". В них участники городской программы лояльности могут получить сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции и пряники с логотипом, передает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи могут обменять городские баллы на плед, тканевую дорожку для сервировки стола, подставку для торта и прочие подарки. Эти баллы начисляются горожанам за активное участие в таких электронных проектах столицы, как "Город идей", "Электронный дом", "Активный гражданин", "Город заданий", "Наш город" и прочих. При этом количество этих сувениров ограниченно.

Участники программы могут оформить заказ на ее сайте в категории "Зима с "Миллионом призов", которая находится в разделе "Поощрения". При этом нужно пройти авторизацию, воспользовавшись логином и паролем учетной записи портала mos.ru. После перехода в категорию пользователь должен будет выбрать понравившийся сувенир, а также указать удобное время получения и нажать на кнопку "Оформить заказ".

Также пользователь должен будет выбрать один из 28 павильонов "Миллион призов" для получения сувениров. Они расположены в парке "Бригантина", сквере у станции метро "Некрасовка", а также на площади Славы, Тверской улице и по другим адресам. В будни они работают с 12:00 до 21:00, а в выходные прийти можно с 11:00 до 21:00.

Баллы за покупку будут списаны со счета пользователя. Спустя сутки с момента оформления (но не ранее первого дня периода получения заказа) в разделе "Заказы" появится уникальный QR-код. Его будет необходимо показать сотруднику павильона, чтобы получить свои сувениры.

Вместе с тем представители столичного бизнеса организовали множество мероприятий в рамках проекта "Заходи на огонек!". "Зима в Москве" дарит жителям и гостям столицы возможность получить бонусы, скидки на товары и услуги и бесплатные посещения активностей.

