"Зима в Москве": на mos.ru подготовили инструкции для интересных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для жителей и гостей столицы на mos.ru подготовили инструкции для интересных каникул. В них можно узнать о различных мероприятиях проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, на портале опубликованы более 430 полезных инструкций. При этом только за 2024 год их просмотрели более 46 миллионов раз.

Проект "Зима в Москве" предлагает москвичам большой выбор развлечений на свежем воздухе, а также в городских учреждениях культуры и спорта. Можно в том числе присоединиться к фестивалям "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и другим.

К примеру, горожане могут покататься на коньках, лыжах, сноуборде, тюбинге и даже попробовать скандинавскую ходьбу. Также длинные выходные позволяют устроить детям увлекательную экскурсию по музеям, а в библиотеках сейчас предоставляют бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам, новинкам периодических изданий, учебной и научной литературе.

Кроме того, для гостей столицы подготовили специальную памятку с адресами туристических информационных центров, списками аэропортов, железнодорожных и автовокзалов и прочее.

Между тем на площадках проекта "Зима в Москве" можно поздравить близких с Новым годом. Проект "Зимняя почта" работает по всему городу до 28 февраля. Москвичи подписывали свои открытки и отправляли их в почтовые ящики проекта, а дети писали письма Деду Морозу со своими пожеланиями.

В рабочие дни площадки открыты с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00.