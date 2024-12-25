Поздравить близких с Новым годом можно на площадках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На площадках проекта "Зима в Москве" можно поздравить близких с Новым годом. Проект "Зимняя почта" работает по всему городу до 28 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители столицы подписывали свои открытки и отправляли их в почтовые ящики проекта. Самые юные участники писали письма Деду Морозу со своими пожеланиями. Москвичи выбирали открытки со снеговиками, новогодними елями, волшебными тройками и космическими сюжетами. Также у них была возможность сделать открытку со своей фотографией.

На центральной площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" пользовался особой популярностью домик "Зимней почты", украшенный огоньками. Здесь дети встречались с помощниками Деда Мороза, которые помогали им создавать открытки своими руками.

Там дети украшали праздничные открытки и делали памятные фотографии. Благодаря специальному интерактивному ящику даже самые юные участники смогли принять участие в этом процессе.

"Зимняя почта" стала связующим звеном между разными поколениями. Отправляя открытки, взрослые погружались в воспоминания о детстве, а юные посетители учились выражать свою радость, и семьи объединялись, несмотря на расстояние.

В рабочие дни проектные площадки открыты с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00.

Между тем насыщенная программа для детей, включая утренники и спектакли, ожидает жителей и гостей Москвы на фестивале "Путешествие в Рождество". На Манежной площади в 14:00 26 декабря пройдет спектакль "Снежная королева", а в 17:15, но уже в Северном Медведкове, состоится представление по мотивам картины "Мороз Иванович". 29 декабря в 16:00 там покажут "По щучьему велению".