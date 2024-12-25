Собянин сообщил, что Москва может побить рекорд по числу приехавших туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва может побить свой рекорд по числу приехавших туристов, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед МГД.

"В этом году туристический поток уже превысит объемы 2019 года. Конечно, у нас западных туристов из западных стран радикально меньше, но если говорить о международных туристах, то это Индия, Китай, арабские страны и так далее", – уточнил он.

Мэр добавил, что столица создает инфраструктуру для внутригородского туризма. По данным Собянина, увеличилось количество москвичей, посещающих общественные места. Он считает, что это является самым главным потенциалом.

"Когда ты делаешь комфортную территорию для москвичей, конечно, приезжают и граждане из других регионов и других стран", – объяснил мэр.

В этом году, согласно данным экспертов, в Москве открыли 5 гостиниц на 633 номера, что стало рекордом за последние 6 лет. За год ввод гостиниц вырос в 2 раза. В это же время, рассказывал ранее градоначальник, уже 65% от всех номеров гостиниц столицы забронированы на новогодние праздники.

