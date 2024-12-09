Москва победила в двух номинациях национальной туристической премии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль "Усадьбы Москвы" был признан лучшим в стране, а Московский зоопарк получил награду в номинации, посвященной общественным пространствам, премии Russian Traveler Awards, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" состоялся впервые в 2023 году. В этом году летом прошел уже третий сезон фестиваля, который стал рекордным по продолжительности и масштабу. Более 700 тысяч человек посетили свыше 3 000 мероприятий, включая театральные постановки, концерты, маскарады. В фестивале принимали участие 40 усадеб города.

В свою очередь, Московский зоопарк опережает такие парки, как "Швейцария" в Нижнем Новгороде, парк "Сказов" в Свердловской области и парк птиц "Малинки" в Ростовской области. Этот зоопарк – первый в России и один из старейших в Европе. Он не только заботится о благополучии животных, но и создает комфортные условия для посетителей. Все это делает зоопарк популярным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов.

Между тем очередной сезон "Усадеб Москвы" проходит с 1 декабря по 28 февраля в рамках проекта "Зима в Москве". Для гостей и жителей столицы открыты 19 исторических мест города, включая Петровский путевой дворец, сад имени Н. Э. Баумана, усадьбы Воронцово, Люблино и Свиблово. В программу фестиваля войдут более 470 концертов, спектаклей, балов и других праздничных событий.