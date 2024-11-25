25 ноября, 12:20Город
Фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет с 1 декабря по 28 февраля
Фото: russpass.ru
Фестиваль "Усадьбы Москвы" на 19 исторических площадках города пройдет с 1 декабря по 28 февраля, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
"На площадках создадут атмосферу зимнего праздника XIX века. Актеры в образах дворян предложат гостям примерить наряды той эпохи, научат танцевать вальс и мастерить новогодние игрушки по старинным образцам", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
В программу фестиваля войдут более 470 концертов, спектаклей, балов и других праздничных событий.
Для посещения некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация на сайте турсервиса Russpass. В его пресс-службе рассказали, что одной из ключевых локаций станет сад имени Баумана, который был частью ансамбля усадьбы князя Михаила Голицына в XVIII веке.
"Под светом гирлянд разместятся интерактивные арт-объекты, объединенные мотивами сказки "Щелкунчик и Мышиный король". Они станут декорациями для иммерсивных и классических постановок. В центре установят двухъярусный кукольный дом со сценой на первом этаже и музыкальной шкатулкой с танцующими игрушками на втором", – добавили представители сервиса.
Ранее стало известно, что Большой театр откроет продажу билетов на представления спектакля "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 на официальном сайте.
В связи с большим спросом на представление в этом году Большой театр предложил зрителям новый способ покупки билетов: часть будет доступна для приобретения на аукционе. В нем смогут поучаствовать как физические, так и юридические лица.
Часть вырученных средств направят на поддержку артистов Большого театра.
Тематический раздел "Новогодняя Москва" появился в сервисе Russpass