Фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет с 1 декабря по 28 февраля

Фото: russpass.ru

Фестиваль "Усадьбы Москвы" на 19 исторических площадках города пройдет с 1 декабря по 28 февраля, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

"На площадках создадут атмосферу зимнего праздника XIX века. Актеры в образах дворян предложат гостям примерить наряды той эпохи, научат танцевать вальс и мастерить новогодние игрушки по старинным образцам", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

В программу фестиваля войдут более 470 концертов, спектаклей, балов и других праздничных событий.

Для посещения некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация на сайте турсервиса Russpass. В его пресс-службе рассказали, что одной из ключевых локаций станет сад имени Баумана, который был частью ансамбля усадьбы князя Михаила Голицына в XVIII веке.

"Под светом гирлянд разместятся интерактивные арт-объекты, объединенные мотивами сказки "Щелкунчик и Мышиный король". Они станут декорациями для иммерсивных и классических постановок. В центре установят двухъярусный кукольный дом со сценой на первом этаже и музыкальной шкатулкой с танцующими игрушками на втором", – добавили представители сервиса.

Ранее стало известно, что Большой театр откроет продажу билетов на представления спектакля "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 на официальном сайте.

В связи с большим спросом на представление в этом году Большой театр предложил зрителям новый способ покупки билетов: часть будет доступна для приобретения на аукционе. В нем смогут поучаствовать как физические, так и юридические лица.

Часть вырученных средств направят на поддержку артистов Большого театра.