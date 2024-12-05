"Аристократические" катания на коньках пройдут в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Исторический перформанс "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб" пройдет на катке в саду имени Баумана 8, 15, 22 и 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры.

"Рядом с посетителями будут кататься дворянские пары, которые поделятся секретами светской жизни и расскажут о развлечениях аристократии. А еще продемонстрируют, как катались на коньках в прошлые века", – подчеркивается в сообщении.

В будние дни цена входного билета составит 300 рублей, четвертый сеанс обойдется в 350 рублей, а в выходные и праздничные дни – в 450 рублей.

По словам экскурсовода и москвоведа Мари Чижовой, проект "Зима в Москве" предлагает новый формат знакомства с городом. Зимой в столице проводят интересные экскурсии, Москва преображается и становится сказочным городом, рассказала она.

"Даже те наши гости, кто был в Москве летом, не узнают столицу и открывают ее по-новому. Во многом благодаря зимним городским фестивалям, которые предлагают совершенно новый формат знакомства со столицей", – указала Чижова.

Например, уточнила она, "Усадьбы Москвы" позволяют не только прогуляться по историческим зданиям и паркам, но и полностью погрузиться в быт и культуру старинной Москвы.

В рамках "Московского чаепития" гости могут узнать о гастрономической традиции столицы.

Кроме того, жители и гости столицы смогут познакомиться с историей и архитектурой мегаполиса в рамках цикла предпраздничных мероприятий проекта "Зима в Москве". В первые зимние выходные пройдет "Исторический Новый год". Участников ждет свыше 40 активностей, среди которых мастер-классы по реставрации, лекции известных московских экскурсоводов и краеведов.

