"Зима в Москве" познакомит москвичей с историей и архитектурой города

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители и гости столицы смогут познакомиться с историей и архитектурой мегаполиса в рамках цикла предпраздничных мероприятий проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В первые зимние выходные пройдет "Исторический Новый год". Участников ждет свыше 40 активностей, среди которых мастер-классы по реставрации, лекции известных московских экскурсоводов и краеведов, а также игровые сессии с тематическими настольными играми и иммерсивный детский спектакль.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что программа была задумана для отвлечения от традиционных в конце года хлопот и насущных дел.

"Мы постарались подарить москвичам и гостям столицы дополнительный повод для радости. <...> Причем программа рассчитана таким образом, что интересно будет представителям всех возрастов", – уточнил он.

Так, первые мероприятия в рамках "Исторического Нового года" пройдут в гастрономическом центре "Депо Лесная" 7 и 8 декабря с 12:00 до 18:00. Посетители смогут расписать футболки с изображениями объектов культурного наследия, познакомиться с техникой мозаики и научиться реставрировать мебель.

Приглашенные эксперты научат искусству древней японской техники мозаики – кумико и сделают тематические магниты. Еще гости создадут свой адвент-календарь с рисунками старинных московских зданий, сделают аппликацию с изображением Кремля и многое другое.

Кроме того, все желающие смогут проверить свои знания по истории и архитектуре столицы в рамках квиз-игры "Москва архитектурная", а деловая игра "Отреставрируй Москву" позволит участникам погрузиться в процесс сохранения исторических зданий.

На следующих выходных – 14 и 15 декабря – гостей ждут в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова. Там пройдут тематические лекции столичных экскурсоводов и краеведов, а также встречи с писателями и авторами книг об истории и архитектуре Москвы.

В рамках "Зимы в Москве" также пройдут и различные активные мероприятия. Например, в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы" состоится спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом".

Для детей и взрослых сделают комфортные зоны отдыха и развлечений. Все желающие смогут бесплатно скатиться по склону, принять участие в соревнованиях на скорость или в акции по созданию огромного шарфа с символикой московского спорта, "согревающего" ратрак.