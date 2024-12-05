05 декабря, 07:18Город
На катке ВДНХ в рамках "Зимы в Москве" открылась выставка "Все на лед!"
Фото: пресс-служба ВДНХ
Экспозиция "Все на лед!" открылась на самом большом в Москве катке на ВДНХ. Она познакомит гостей с историей зимних видов спорта и их российскими выдающимися представителями, передает портал мэра и правительства столицы.
Посетители выставки смогут увидеть фотографии, кубки, копии наград российских спортсменов, а также экипировку и инвентарь от советской эпохи до наших дней: коньки и клюшки, современные шлемы и многое другое.
Фотографии соревнований по хоккею, конькобежному спорту и фигурному катанию советского периода были стилизованы под медали. На выставке будут показаны цифровые копии снимков известных советских и российских фотографов Сергеея Гунеева и Льва Бородулина, а также другие копии фотографий, которые были предоставлены российскими музеями.
Помимо этого, в экспозиции будут представлены 3D-фигурки легендарных спортсменов. В частности, конькобежца Евгения Гришина, хоккеиста Валерия Харламова, фигуристки Ирины Родниной и других.
Каток ВДНХ, расположенный на Главной аллее выставки, огибает знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Площадь искусственного ледового покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров
Экспозиция находится рядом с трибунами для зрителей, вход на нее осуществляется по билетам на каток. Он открыт с 11:00 до 23:00 в будние дни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздники. Понедельник – технический день.
Купить билеты можно на официальных сайтах ВДНХ и катка. Цена взрослого билета – от 500 рублей, детского – от 300 рублей.
В рамках проекта "Зима в Москве" в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы" также пройдет спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом". Для детей и взрослых сделают комфортные зоны отдыха и развлечений. Все желающие смогут бесплатно скатиться по склону, принять участие в соревнованиях на скорость или в акции по созданию огромного шарфа с символикой московского спорта, "согревающего" ратрак.
Кроме того, масштабная историческая реконструкция, посвященная битве за Москву, пройдет в кинопарке "Москино". 7 и 8 декабря посетители смогут увидеть сражение за поселок (ныне – микрорайон) Красная Поляна, а также бой за село Белый Раст.
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