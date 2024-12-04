Историческая реконструкция пройдет в кинопарке "Москино" 7 и 8 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Масштабная историческая реконструкция, посвященная битве за Москву, пройдет в рамках проекта "Зима в Москве" в кинопарке "Москино", рассказал главный координатор мероприятия Василий Тартыжов.

7 и 8 декабря посетители смогут увидеть сражение за поселок (ныне – микрорайон) Красная Поляна, а также бой за село Белый Раст. Кроме того, гости смогут посетить курсы саперов, артиллеристов, летчиков, поработать медиками, связистами и специалистами противовоздушной обороны.

По словам Тартыжова, всего посетителей ждет более 100 исторических шоу, мастер-классов, квестов и выступлений.

"В воссоздании обстановки и событий 40-х годов прошлого века примут участие 350 реконструкторов из Москвы, Калуги и Коломны, Подмосковья, Тулы, Рязани, Севастополя и Крыма, Воронежа, Владимира, Нижнего Новгорода", – сообщил он.

Основная часть программы состоится в декорациях "Москва 1940-х" и "Уездный город". В дни мероприятия в 11:00 и 15:00 там можно будет посмотреть на парад войск Рабоче-крестьянской Красной армии, в 12:00 – реконструкцию сражения за Красную Поляну. В 16:00, пройдет постановочный бой за село Белый Раст, в 13:00 и 16:30 состоится концерт "Фронтовая музыка агитбригады".

Гостей также пригласили на исторические занятия и интерактивы, которые пройдут с 10:00 до 17:00. Благодаря им посетители узнают, как жили и трудились москвичи в годы Великой Отечественной. На территории будут размещены почта, магазин и милиция.

В рамках мероприятия каждый желающий сможет прийти в военкомат, чтобы получить красноармейскую книжку, посетить курсы саперов, артиллеристов и летчиков, а также принять участие в интерактивной программе, посвященной съемкам фильмов про войну в кинопарке "Москино".

Профессионалы кинематографа познакомят зрителей с историей съемочного процесса, расскажут об актерах кинолент и о том, как снимались знаменитые картины о величайшем подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной.

В мероприятии будет задействована подлинная военная техника, призванная воссоздать события тех лет. К примеру, на площадке будет знаменитая советская пушка сорокопятка, легкий танк БТ-7, самолет У-2 и зенитка калибра 85 миллиметров. Также будет представлена и немецкая военная техника.

Часть билетов на иммерсивную постановку "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" будет передана участникам СВО и членам их семей.

Праздничная программа в честь дня воинской славы России, начала контрнаступления советских войск под Москвой, также состоится на ВДНХ.

Так, 5 декабря в честь 83-й годовщины сражения за Москву, в 13:00 состоится экскурсия "Помните ушедших в битве за Москву", которая расскажет о судьбе тогдашней ВСХВ в годы Великой Отечественной войны, а также о том, как выставка и ее работники помогали стране.