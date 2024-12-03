Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новогодняя игра-путешествие впервые пройдет в Петровском путевом дворце Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

"Петровский путевой дворец – это памятник, который за всю свою большую историю видел и российских императоров, и советских летчиков, и Наполеона, и Лермонтова", – напомнил заместитель управляющего делами мэра и правительства Москвы Антон Михеев.

Все желающие смогут посетить интерактивы с 23 декабря по 8 января. Гости увидят декор дворца, прослушают старинные рождественские песнопения и примут участие в различных играх по мотивам русских сказок.

Посетителям доступны не только подвижные игры, но и творческие мастер-классы. При этом всех гостей будет встречать самый необычный Дед Мороз, который умеет играть на свирели. Москвичи смогут сыграть в бирюльки, принять участие в турнире на мечах, собрать кокошник, покататься на деревянной горке и поиграть в пушистые снежки.

В это же время музыкальная программа будет состоять из репертуара коллектива "Сирин" под руководством Андрея Котова, а также ансамбля древней музыки "Узорика". Одна из авторов концепции праздника Валерия Ковальзон объяснила, что вдохновением послужили иллюстрации знаменитого художника Ивана Билибина.

"Во дворе откроется ярмарка проекта "Зима в Москве". А внутри будет новогоднее убранство: елки, украшения, тематически связанные с общей концепцией", – добавила Ковальзон.

Кроме того, в столице до 28 февраля продолжается фестиваль "Усадьбы Москвы". Он затронул уже 19 исторических площадок города. В программу фестиваля войдут более 470 концертов, спектаклей, балов и других праздничных событий, но для посещения некоторых нужна предварительная регистрация на сайте турсервиса Russpass.

