Раздел "Новогодняя Москва" появился в сервисе Russpass

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В туристическом сервисе Russpass открылся тематический раздел "Новогодняя Москва", где представлены афиши мероприятий, сведения об экскурсиях и иных программах зимнего отдыха в столице. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, для граждан подготовили около тысячи мероприятий – от ледовых шоу до концертов и мастер-классов. Сергунина подчеркнула, что составить подходящий маршрут поможет новый раздел Russpass, который разделен на несколько блоков: "Музеи", "Экскурсии" и "Детям".

В блоке "Экскурсии" собраны идеи для групповых и индивидуальных прогулок с аудиогидом. Например, туристам и жителям Москвы предлагают посетить спектакль-променад "Новогоднее путешествие", в рамках которого гид в образе старого фонарщика Фаролеро проведет экскурсию по украшенным улицам от Малого театра до Неглинной.

Также желающих приглашают на аудиоэкскурсии "Советский Новый год", где знатоки расскажут интересные факты из истории Красной площади, Государственного универсального магазина, Дома Союзов и иных достопримечательностей.

В блоке "Афиша" можно найти и купить билеты на ближайшие премьеры спектаклей, мюзиклы, ледовые шоу и концерты. Для детей тоже сделали отдельный блок, где собраны сказочные представления, мастер-классы и познавательные программы. Также там будут отмечены адреса катков, горок и каруселей.

Кроме того, в тематическом разделе можно ознакомиться с проектом "Зима в Москве", который объединил все сезонные активности и основные городские фестивали – "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие".

Составить маршрут под разные интересы помогут тематические подборки от интернет-издания "Russpass-журнал". Например, эксперты подскажут, чем заняться в парках зимой, где слепить снеговика и как устроить лучшее романтическое свидание в Москве. Также в разделе есть информация о популярных ресторанах и отелях Москвы.

Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. В городе будут работать более 1,9 тысячи локаций. Всего столица подготовила 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия.

Вместе с тем более 3 тысяч физкультурно-спортивных мероприятий проведут в рамках проекта "Зима в Подмосковье". В качестве участников ожидается более 1 миллиона человек. Кроме того, в Подмосковье зальют свыше 800 ледовых катков.

