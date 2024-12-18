Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за шесть лет

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В этом году в столице, согласно отчету консалтинговой компании IBC Real Estate, открылось пять гостиниц на 633 номера, что стало рекордом за последние шесть лет. Об сообщает газета "Ведомости".

Ввод гостиничных номеров в Москве за год вырос в два раза, говорится в материале. В прошлом году номерной фонд города пополнился на 314 комнат и только в 2018 году в Москве появилось сразу девять новых отелей на две тысячи номеров.

Эксперты отмечают, что сейчас сложилась крайне благоприятная ситуация для запуска новых проектов в гостиничном сегменте. По словам руководителя группы стратегического консалтинга Nikoliers Олега Германенко, средняя загрузка гостиниц в столице по итогам года может составить 78%. Это выше показателей 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за 9 месяцев 2024 года туристический поток, объем туристического потребления и вклад в бюджет Москвы побили рекордные показатели аналогичного периода 2019 года.

По его словам, в столице побывали около 19,7 миллиона туристов, что на 8% больше, чем за 9 месяцев 2023 года, а также на 1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Собянин подчеркнул, что в основном в Москву приезжают соотечественники, число которых составило в этом году примерно 17,8 миллиона человек. Таким образом, показатель вырос на 7% к прошлому году.

Загрузка гостиниц также выросла на 6% в сравнении с прошлым годом и на 1% в сравнении с 2019-м, составив 76%. Собянин отметил, что для удобства и комфорта туристов строятся новые отели. Так, с начала года в Москве открылось 6 гостиниц.