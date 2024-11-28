Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо", сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

В комитете рассказали, что Москва, Подмосковье, Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская области заключили соглашение о сотрудничестве по развитию маршрута "Золотое кольцо". Документ был подписан в Суздале.

Субъекты договорились о разработке нового сценария путешествий, проведении совместных исследований и информационных туров, обмене опытом между музеями, гостиницами, ресторанами и другими производителями услуг для туристов.

Кроме того, Владимирская, Ивановская и Костромская области по итогам первых шести месяцев этого года вошли в десятку регионов, откуда чаще всего приезжают туристы в столицу. Также свыше 40% москвичей, которые путешествуют по России, посещают регионы ЦФО, в том числе города "Золотого кольца" РФ. Национальный туристический маршрут расширит совместное предложение и увеличит обмен туристами, уточнили в комитете.

Между тем россияне стали чаще путешествовать по стране. Внутренний турпоток в 2024 году превысил 95 миллионов поездок, что на 20% больше, чем до пандемии COVID-19. По данным туроператоров, спрос значительно превышает предложение и это является стимулом для развития гостиничного бизнеса.