Госдума приняла закон об обязательной классификации гостиниц и пляжей

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В Госдуме приняли законопроект об обязательной классификации объектов туристической сферы. Новые положения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас регулированию подлежат только гостиничные услуги. В свою очередь, предоставление таких услуг возможно только при наличии свидетельства о классификации гостиниц. При этом подобная деятельность оказывается и другими типами средств размещения, например модульными гостиницами или глэмпингами.

Теперь средством размещения будет считаться имущественный комплекс, включающий в себя здание (часть здания) или строение, сооружение, помещение, участок земли, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц. К средствам размещения не будут относиться жилые помещения, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами.

Как поясняла первый зампред комитета ГД по экономполитике Надежда Школкина, такая формулировка поможет регулировать гостевые дома, когда будет принят соответствующий закон.

Между тем зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ранее предложила увеличить число мест временного размещения путешественников на фермерских хозяйствах для роста привлекательности сельского туризма.

По ее словам, с каждым годом внутренний туризм приобретает большую популярность у россиян. При этом доля сельского туризма остается на низком уровне (2%).