В ГД предложили создать льготную семейную карту для туров по стране и посещения музеев

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России необходимо сделать специальную карту под названием "Семейный туризм", которая позволит путешествующим по стране семьям по сниженным тарифам посещать культурные места в российских регионах. К этому призвала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время парламентских слушаний комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, передает ТАСС.

Как она утверждает, подобная мера поспособствует увеличению поездок в регионы России, а также позволит поближе познакомиться с культурным достоянием страны.

В июле число туристов в России превысило рекордные значения и составило 22,4 миллиона человек. В целом за январь – июль турпоток в стране оценивался в 95,9 миллиона человек, что на 5% больше аналогичного периода 2023 года.

С начала года туристы чаще всего летали в Москву, Краснодарский край, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В топ-10 самых посещаемых мест в России вошли также Татарстан, Крым, Тверская, Свердловская и Тюменская области.

