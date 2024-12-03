Сергей Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За 9 месяцев 2024 года туристический поток, объем туристического потребления и вклад в бюджет Москвы побили рекордные показатели аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

По его словам, в столице России побывали около 19,7 миллиона туристов, что на 8% больше, чем за 9 месяцев 2023 года, а также на 1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Собянин подчеркнул, что в основном в Москву приезжают соотечественники, число которых составило в этом году примерно 17,8 миллиона человек. Таким образом, показатель вырос на 7% к прошлому году.

Между тем лидерами по количеству туристов стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Владимирская, Тульская, Нижегородская, Калужская, Саратовская и Тверская области, а также Республика Татарстан. При этом побывали в российских городах чуть меньше 2 миллионов человек из стран ближнего и дальнего зарубежья: Китай, Индия, Турция, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Вьетнам. Благодаря этому турпоток иностранцев вырос на 19%.

Загрузка гостиниц также выросла на 6% в сравнении с прошлым годом и на 1% в сравнении с 2019-м, составив 76%. Собянин отметил, что для удобства и комфорта туристов строятся новые отели. Так, с начала года в Москве открылось 6 гостиниц.

Кроме того, индустрия позволяет развивать экономику и наполнять городской бюджет. Например, объем туристско-экскурсионного потребления за 9 месяцев 2024 года составил более чем 1 триллион рублей, что на 12% больше, чем за этот же период прошлого года. При этом в бюджет поступило около 147,9 миллиарда рублей.

Мэр подчеркнул, что столичный регион привлекает путешественников не только своим культурным наследием и качеством инфраструктуры, но и событиями. Так, лидером года по числу гостей стал проект "Лето в Москве", а впереди для туристов заготовлена программа "Зима в Москве", которая объединит тысячи городских мероприятий.

Россияне стали чаще путешествовать по стране. Внутренний турпоток в 2024 году превысил 95 миллионов поездок, что на 20% больше, чем до пандемии COVID-19. По данным туроператоров, спрос значительно превышает предложение и это является стимулом для развития гостиничного бизнеса.

