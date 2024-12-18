Сергей Собянин: "Зима в Москве" привлекает в столицу большое количество туристов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Проект "Зима в Москве" привлекает туристов. Это масштабное мероприятие, которое предлагает множество событий для жителей и гостей столицы. В преддверии новогодних праздников, в начале декабря, в гостиницах Москвы было занято более половины номеров (65%) на период с 31 декабря по 5 января. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

Кроме того, в этом году каждый пятый гость, забронировавший жилье в новогодний период, прибыл из-за границы. Особенно активно бронируют номера на новогодние каникулы туристы из Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ.

В числе российских путешественников, которые собираются остановиться в отелях Москвы на время новогодних каникул, выделяются жители Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Ярославля, Краснодара и других городов.

Жители и гости Москвы могут посетить фестиваль "Путешествие в Рождество" на площадках "Московских сезонов", увидеть ледовое представление, стать частью театральной постановки, сделать подарок для родных и близких своими руками или купить сувенир у столичных мастеров.

Тем временем новогодние гостиницы стремятся не только качественно обслужить гостей, но и удивить их праздничным оформлением. В этом деле с ними конкурируют рестораны, бары, торговые точки.

Как и в прошлом году, город организовал конкурс среди предпринимателей за лучший дизайн витрин и фасадов. Количество участников увеличилось, а общий размер призового фонда достиг 700 миллионов рублей. Москва предоставила бизнесменам возможность вернуть часть затрат на праздничное и тематическое оформление, а также получить грант от города в размере до 2 миллионов рублей.

Чтобы получить его, нужно быть московским налогоплательщиком, зарегистрированным как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, и иметь статус не менее года. Также необходимо обладать правом собственности или пользования на объект, где находится бизнес. Кроме того, объект должен располагаться на первом этаже здания и выходить на одну из улиц Москвы.

Между тем жители и гости Москвы могут принять участие в большом новогоднем квесте в рамках проекта "Зима в Москве". Квест проходит на фестивале "Путешествие в Рождество", присоединиться к нему можно до 12 января. Гостей ждут на 27 фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.

Квест "Зима в Москве" поможет лучше узнать историю и географию столицы. К некоторым заданиям лучше подготовиться заранее, организаторы также советуют изучить праздничные блюда.