Новогодние представления пройдут во дворце для приемов русских царей

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Петровском путевом дворце с 23 декабря по 8 января пройдет семейное празднование Нового года и Рождества. Это мероприятие впервые состоится в исторических интерьерах архитектурного памятника XVIII века, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для детей от 3 до 11 лет и их родителей будет проведена игра-путешествие, в которой они встретятся с персонажами русского фольклора. Программа мероприятия основана на богатом культурном наследии России, народных сказках и творчестве известного художника Ивана Билибина. На основе его рисунков были созданы трехмерные интерактивные декорации для игр, спектаклей, мастер-классов и представлений.

Дед Мороз будет приветствовать всех гостей. Он исполнит старинные колядки и сыграет на свирели. Праздничное настроение создадут огни на новогодней елке, которые зажгутся под звуки рождественских песнопений XVII века. Хоровод будет исполняться под аккомпанемент старинных гуслей.

В Петровской гостиной появится пространство "Терем расписной". Здесь можно будет провести время за игрой в бирюльки и блошки. Эти настольные игры были популярны в XVIII и XIX веках. Для тех, кто любит музыку, организуют занятия по игре на деревянных ложках. А для тех, кто не может усидеть на месте, подготовят игру "Проворные мотальщики". Ее цель – как можно скорее намотать веревку на палочку, опередив других участников.

Кроме того, юных гостей ждет приключение под названием "Море-окиян": им предстоит провести пять деревянных кораблей через волны, переправляя их с одного берега на другой. Для этого нужно будет наматывать веревку на специальный валик.

Также в Парковой гостиной появится площадка под названием "Бранное поле". На ней пройдут сражения на войлочных мечах, перекидывание огромных мягких подушек-валунов, состязания по стрельбе из лука и рогаток в тире "Царевна-лягушка", где лучник научит ребят держать лук и не промахиваться.

Для юных рукодельниц поставят круглые пяльцы с натянутой тканью и отверстиями для разноцветных шнурков. Работая в парах, они будут создавать узоры крестиком. Это занятие будет не только творческим, но и абсолютно безопасным, так как не потребуется иголка.

В Дворцовой гостиной состоится представление кукольного театра-вертепа, который покажет спектакль по мотивам "Сказки о золотом петушке" А. С. Пушкина. В записи будет звучать текст автора, который озвучил актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков.

Гости смогут посетить ярмарку в Кавалерской гостиной. Там можно будет поиграть в снежки, покататься с горки, посоревноваться в перетягивании каната и сделать яркие фотографии в фотозоне с новогодней телегой. Для семей будет организован мастер-класс по росписи деревянных ложек.

В Круглом зале дворца, где установлена новогодняя ель, Дед Мороз пообщается с детьми и их родителями, споет песни и проведет хороводы. Каждому ребенку подарят сладкий сувенир.

Музыкальную часть программы готовят два коллектива: "Сирин" под руководством фольклориста Андрея Котова, который исполняет духовные стихи, и ансамбль старинной музыки "Узорика", исполняющий редкие духовные русские мелодии XVI–XVIII веков.

Между тем танцевальные занятия, вокальные соревнования и различные игры проведут для москвичей и гостей города в столичных парках. Мероприятия будут организованы в рамках проекта "Зима в Москве".

Так, в парках "Сокольники", "Кузьминки", а также парке искусств "Музеон" будут открыты танцевальные площадки. Гостей там будут ждать 20 и 27 декабря, а также 3 и 10 января.