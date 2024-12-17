Более 1,3 тысячи участников игры "Зима в Москве" поймали виртуальных "Мультяшек"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 1,3 тысячи участников игры "Зима в Москве" уже поймали виртуальных "Мультяшек". С момента запуска игры горожане посетили фестивальные площадки и главные достопримечательности более 6,3 тысячи раз, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Игра с дополненной реальностью позволяет изучать новогоднюю столицу. Виртуальные балерина, лиса, снеговик, медведь, а также герои "Союзмультфильма" прячутся возле столичных достопримечательностей. Пользователи ловят их с помощью смартфона.

Игра продлится до 28 февраля. За заработанные уровни участники получают специальные коды, их можно обменять на баллы программы лояльности "Миллион призов".

Приложение Russpass с игрой "Зима в Москве" скачали и обновили уже почти 50 тысяч человек.

Между тем танцевальные занятия, вокальные соревнования и различные игры проведут для москвичей и гостей города в столичных парках. Мероприятия будут организованы в рамках проекта "Зима в Москве".

Так, в парках "Сокольники", "Кузьминки", а также парке искусств "Музеон" будут открыты танцевальные площадки. Гостей там будут ждать 20 и 27 декабря, а также 3 и 10 января.