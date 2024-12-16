В кинопарке "Москино" открылся каток в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В кинопарке "Москино" в прошедшие выходные открылся каток в рамках проекта "Зима в Москве". Для посетителей были доступны тюбинговая горка и лыжная трасса, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В субботу, 14 декабря, в кинопарке впервые открылся каток с искусственным покрытием, который будет работать всю зиму. Его площадь составляет 900 квадратных метров.

Для москвичей и туристов также в декорациях "Линия обороны" представили постановку Игоря Угольника "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа". Все желающие увидели подлинную военную технику, реконструкцию танкового боя, рукопашной схватки и даже воздушное сражение. Все это проходило в сопровождении живой музыки и коротких киносюжетов с известными актерами в главных ролях. Ролики показывали на двух больших экранах напротив трибуны со зрителями.

Перед началом посетители могли попробовать солдатскую кашу и выпить горячий чай. Помимо этого,для гостевого осмотра была доступна техника времен ВОВ.

В рамках "Зимы в Москве" в кинопарке также открылась площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". Для гостей подготовили кулинарные и творческие мастер-классы, сувениры и подарки ручной работы. Более того, все желающие могли попробовать согревающие безалкогольные напитки и рождественские угощения, а также сфотографироваться на фоне гигантских новогодних шаров и в световом тоннеле.

В парке сказок провели игры для детей. Так, в ходе квеста "Фабрика Деда Мороза" ребята помогали зимнему волшебнику украсить елку игрушками. Для этого нужно было разгадать загадки, отправиться на фабрику и создать неповторимые украшения, одно из которых можно было забрать с собой на память.

Также 14 декабря посетители смогли побывать на концерте современной музыки коллектива Sakhra, а 15-го числа – посетить оперное выступление "Русское барокко: возвращение". Арии исполнили барочный ансамбль "Солисты Екатерины Великой" и Вера Чеканова. Фрагменты балетов показали артисты коллектива "Анджолини" из Санкт-Петербурга.

На экскурсии "Киноэкспедиция: новогодние открытки" гостям рассказали о праздничных традициях, новинках кино и секретах новогодних фильмов. Такая экскурсия будет проходить для всех желающих до 12 января. В будние дни доступен автобусно-пешеходный вариант, а выходные – только пешеходный.

В декорации "Палаты князя Андрея" гостям показали постановочную съемку по мотивам советской киносказки "Морозко". Участники стали актерами, вживаясь в образы главных героев. Все желающие могли также сфотографироваться в костюмах персонажей.

В кинотеатре "Москино кинопарк" показали новинки недели: мультфильм "Три кота. Зимние каникулы" и комедию "Баба-яга спасает Новый год". Для любителей семейных историй организовали показ мультфильма "Маша и Медведь в кино: парк чудес", "Приключения Паддингтона – 3" и другие истории.

Между тем на ВДНХ отметили Всемирный день катания на коньках. На самом большом московском катке собрались как любители, так и профессионалы. В течение всего дня для гостей проходили конкурсы, викторины, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Зима в Москве". Всего в этом году для москвичей доступно около 1,3 тысячи катков.