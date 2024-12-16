Любимых героев "Союзмультфильма" можно поймать в игре "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В игре с дополненной реальностью "Зима в Москве" можно будет поймать персонажей из популярных советских мультфильмов. Среди них – Волк из "Ну, погоди!", Карлсон и попугай Кеша. Искать их можно на культурных и исторических объектах, фестивальных площадках и в парках через камеру телефона. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Игра с элементами дополненной реальности работает на основе приложения сервиса Russpass. Среди персонажей в игре можно встретить медведя, зайца, лису и других животных. В скором времени к ним присоединятся герои известных мультфильмов: Винни-Пух, Пятачок, Котенок Гав, Громозека, Умка, Заяц и Волк, Малыш и Карлсон, кот Матроскин, петух из "Бременских музыкантов" и попугай Кеша.

"Мы очень рады, что наши герои этой зимой примут участие в игре, которая не только порадует больших и маленьких москвичей, но и поможет сделать множество добрых дел", – отметила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Чтобы присоединиться к игре, нужно установить приложение. После регистрации пользователь увидит карту Москвы, на которой будут отмечены места обитания "Мультяшек" в разных районах города.

На игровой карте – сотни локаций, среди которых Государственный Дарвиновский музей, музей-усадьба "Кусково", Московская усадьба Деда Мороза и другие.

За нахождение персонажей мультфильмов пользователи получат виртуальные снежинки. Эти снежинки можно обменять на реальные подарки или направить на благотворительные цели. Стать участником игры можно до 28 февраля.

Между тем на ВДНХ отметили Всемирный день катания на коньках. На самом большом московском катке собрались как любители, так и профессионалы. В течение всего дня для гостей проходили конкурсы, викторины, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Зима в Москве". Всего в этом году для москвичей доступно около 1,3 тысячи катков.