В столице проходит большой новогодний квест в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители и гости Москвы могут принять участие в большом новогоднем квесте в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Квест проходит на фестивале "Путешествие в Рождество", присоединиться к нему можно до 12 января. Гостей ждут на 27 фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.

Для участия необходимо получить паспорт путешественника. Участники квеста ответят на вопросы викторины, а за каждый правильный ответ получат печать в этот паспорт. Позже печати можно будет обменять на подарок в одном из трех магазинов фестиваля "Путешествие в Рождество" на Городецкой и Профсоюзной улицах, а также на Тверской площади.

Квест "Зима в Москве" поможет лучше узнать историю и географию столицы. К некоторым заданиям лучше подготовиться заранее, организаторы также советуют изучить праздничные блюда.

Все желающие примут участие и в спецпроектах квеста с розыгрышем суперпризов.

Между тем свыше 1,3 тысячи участников игры "Зима в Москве" уже поймали виртуальных "Мультяшек". С момента запуска игры горожане посетили фестивальные площадки и главные достопримечательности столицы более 6,3 тысячи раз.

Игра продлится до 28 февраля. Участники получают специальные коды, их можно обменять на баллы программы лояльности "Миллион призов".